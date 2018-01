Basket, Bargnani, ritiro più vicino: "Non sto cercando squadra"

Andrea Bargnani torna a parlare dopo diversi mesi e lo fa su Facebook: un lungo post in cui spiega come sta, cosa gli passa per la testa e, indirettamente, sembra lasciare aperta la porta del ritiro. Il Mago, 32 anni compiuti, è senza squadra da aprile ma non sente il richiamo del campo: "Fisicamente sto bene ma non sto cercando squadra, le motivazioni sono molte e quasi tutte personali".



Bargnani, ultimo contratto con i baschi del Vitoria e 10 anni in Nba tra Toronto, New York e Brooklyn, spiega: "Tutte le notizie di mercato su di me sono state inventate, vi sono molto riconoscente per l'affetto che mi date e volevo dirvi queste cose perché chi è vicino a me le sa già da tempo".