Baseball, Cleveland ko: Wade sfotte Lebron su Instagram

Yes sir!!! A bet is a bet. @kingjames I thank you in advance for being a good sport about this one bud!!! Oh and I can't wait to see what kind of WINE you're sending as well. #winningfeelsgood #ThankyouCubbies Una foto pubblicata da dwyanewade (@dwyanewade) in data: 3 Nov 2016 alle ore 15:44 PDT

Il prossimo 2 dicembre, quando Chicago e Cleveland saranno di fronte ma questa volta su un campo di basket, Lebron James dovrà indossare la maglia dei Chicago Cubs freschi vincitori delle World Series di baseball. La star dei Clevaland Cavs aveva infatti scommesso con il suo ex compagno ai tempi di Miami Dwyane Wade, il quale invece, nativo di Chicago e tornato a casa in estate per giocare coi Bulls, aveva puntato sui Cubs. I Cubs hanno vinto il titolo 4-3 a gara 7 dopo una rimonta da 1-3 lo scorso mercoledì, il loro primo successo nelle World Series in 108 anni.