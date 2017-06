Baseball, Chicago vince le World Series della MLB

I Chicago Cubs vincono per la prima volta dopo quasi 110 anni il campionato di baseball americano, battendo i Cleveland Indians 8-7 al decimo inning nella settima e ultima partita delle World Series. La squadra di baseball di Chicago, fondata nel 1870, non vinceva un campionato dal lontano 1908. La maledizione ora passa ai diretti rivali, che non portano a casa un titolo dal 1948. Ulteriore onoreficenza per Ben Zobrist, nominato MVP di questa edizione delle World Series.