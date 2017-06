Australian Open, trionfa Serena Williams: Venus ko in due set

Serena trionfa a Malbourne. La minore delle sorelle Williams stende Venus in due set (6-4, 6-4) nella finale dell'Australian Open e conquista il 23esimo Slam della sua straordinaria carriera. Niente da fare per Venus Williams, che arrivata a 36 anni alla finale di uno Slam, deve arrendersi alla maggiore freschezza fisica e alla battuta letale della sorella, che con questa vittoria supera la Kerber e torna numero uno del mondo.

Settimo trionfo a Melbourne per, che grazie alla conquista del suo 23esimo Slam (record nell'Era Open), superanella classifica all time: solo(24 titoli) ha fatto meglio.

Si aggiornano così i precedenti tra le due americane: nei 28 scontri diretti in famiglia, Serena (35 anni) ne ha vinti 17 e Venus (36 anni) 11: la prima volta a livello professionistico si erano sfidate proprio all’Australian Open, nel 1998, con vittoria 7-6 (4) 6-1 di Venus; l’ultima nel 2015 ai quarti degli Us Open, con successo 6-2 1-6 6-3 di Serena. Nove volte si sono sfidate nella finale di uno Slam, con bilancio 7-2 a favore della minore delle sorelle: l’ultima nel 2009 a Wimbledon, vinse Serena 7-6 (3) 6-2, e nel 2003 anche in Australia, con successo ancora di Serena 7-6 (4) 3-6 6-4.