Australian Open, super Seppi: batte Darcis in quattro set e vola agli ottavi di finale

Andreas Seppi supera Steve Darcis e vola agli ottavi di finale degli Australian Open. L'altoatesino ha avuto la meglio in quattro set con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 7-6 in una partita lunga più di tre ore caratterizzata da un forte vento. E' la seconda rimonta dopo quella ai danni di Nick Kyrgios nel turno precedente.



Per Seppi si tratta della quinta qualificazione gli ottavi di finale in un torneo dello Slam. Ora il tennista azzurro affronterà lo svizzero Stan Wawrinca che battuto Troicki (3-6, 6-2, 6-2, 7-6).