Australian Open, Seppi batte Kyrgios in 5 set e vola al 3° turno

Impresa di Andreas Seppi che al secondo turno degli Australian Open ha eliminato l'idolo di casa Nick Kyrgios, rimontando due set: 1-6 6-7 (1) 6-4 6-2 10-8 il punteggio finale in favore dell'azzurro.



La gara era cominciata malissimo per l'altoatesino che ha perso due volte il servizio nel primo set cedendo 6-1 e poi ha subito un altro break al dodicesimo game del secondo andando così sotto 2-0. Con la testa di serie numero 14 del torneo, 11 anni più giovane di lui, a quel punto sembrava tutto finito e invece Seppi non si è perso d'animo centrando una rimonta da urlo. Da film il quinto set con Seppi che strappa il servizio a Kyrgios e va a servire per il match sul 6-5, ma non approfitta della grande chance subendo il controbreak. Poi è l'australiano a sciupare la chance del match-point sull'8-7 e a quel punto, passato lo spavento, Seppi conquista tre game di fila battendo il padrone di casa. Per l'azzurro una splendida vendetta: due anni fa Seppi eliminò Sua Maestà Federer, poi andò a sbattere proprio contro Kyrgios dopo aver avuto anche un match point.