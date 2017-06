Australian Open, Nadal-Federer sarà la finale

All'Australian Open sembra il 2009 ma siamo nel 2017. Dopo la finale femminile tra le sorelle Williams, quella maschile sarà tra gli amici-rivali che hanno segnato la storia del tennis degli ultimi dieci anni: Rafa Nadal e Roger Federer che si giocano uno contro l'altro un titolo del Grande Slam per la nona volta. Il tennista maiorchino in semifinale ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in una partita bellissima, fisica, ad alta tensione e conclusa dopo cinque set e 4 ore e 56 minuti di fatica: 6-3, 5-7, 7-6, 6-7, 6-4. Nadal è riuscito ad avere la meglio grazie alla sua strapotenza, che conferma il recupero a livello fisico, che ha nascosto qualche errore sul dritto mentre Dimitrov ha fatto il suo e non può avere troppe recriminazioni.



Lo spagnolo (31 anni) andrà alla caccia del 15° titolo in Slam e sarebbe il secondo agli Australian Open, lo svizzero (35 anni) del 18° che sarebbe anche il quinto a Melbourne: Nadal guida negli scontri diretti con 23 vittorie a undici. L'ultima sfida tra i due risale al 2015, a Basilea dove Federer vinse davanti al pubblico di casa.



Domenica alle 9:30 sarà dunque appuntamento con la storia, con la sfida Federer-Nadal che fa tornare alla mente quella epica tra Agassi e Sampras: in diretta su Eurosport, nel bouquet di Premium Sport. Chi vincerà? Dì la tua nel nostro sondaggio.