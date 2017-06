Australian Open, infinita Serena Williams: batte la Konta e vola in semifinale

Serena Williams travolgente agli Australian Open. La numero due del mondo nei quarti ha battuto 6-2, 6-3 la britannica Johanna Konta qualificandosi così alle semifinali dove affronterà Mirjana Lucic-Baroni.



La tennista croata ha avuto la meglio sulla ceca Karolina Pliskova in tre set (6-4, 3-6, 6-4). Nell'altra semifinale sfida tra Venus Williams e Coco Vandeweghe. La Lucic-Baroni è l'unica non americana tra le quattro semifinaliste.



In campo maschile il bulgaro Grigor Dimitrov ha superato David Goffin in tre set (6-3, 6-2, 6-4), conquistando così l'accesso al penultimo atto della competizione.