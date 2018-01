Australian Open, Fognini travolto da Berdych, Djokovic fuori

L'italian job agli Australian Open finisce qui: anche Fognini, l'ultimo dei nostri, saluta e se ne va. Goodbye, dunque: l'ultima immagine è il vano inseguimento dell'azzurro su un dirittone di Berdych. Un po' l'emblema di questo ottavo di finale con Fognini sempre a rincorrere il ceco. È vero, ci si mette una caviglia non proprio al top, e poi non manca il siparietto, sinonimo di una certa insofferenza, con il giudice di sedia per una palla buona chiamata fuori, con punto da rigiocare.



Niente da fare, dunque, per Fognini che soffre le bordate a 200 all'ora di Berdych, che poche volte trova una buona prima palla di servizio e che non riesce a tamponare l'onda d'urto del ceco. Mai in partita nel primo set, perso 6-1, negli altri due Fognini fa l'elastico, nel senso che va sotto, recupera, ma sul più bello va fuori giri, tra alti e bassi, sfiancato dai colpi di sbarramento del ceco. 1-6, 4-6, 4-6 in poco più di due ore. Come nel 2014 per Fognini l'Australian Open si chiude agli ottavi, e finisce pure l'italian job.



Finisce anche il torneo di Nole Djokovic: anche lui tradito da una condizione fisica non ottimale, l'ex numero 1 del mondo viene battuto in tre set dal coreano Chung, stella emergente, col punteggio di 7-6, 7-5, 7-6.