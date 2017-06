Australian Open, Federer perfetto: in semifinale con Wawrinka

"Derby" svizzero nelle semifinali maschili degli Australian Open di tennis, con la sfida fra Roger Federer e Stanislas Wawrinka, in campo il prossimo giovedì. L'ex numero uno ha sconfitto il tedesco Mischa Zverev, numero 50 del mondo, in tre set (6-1, 7-5, 6-2) dopo una prestazione quasi perfetta, mentre Wawrinka (n. 4) ha prevalso sul francese Jo-Wilfried Tsonga, al dodicesimo posto del rankng, per 7-6, 6-4, 6-3. Sarà il 22esimo confronto fra i due campioni elvetici, con Federer che conduce 18-3.

Un "Derby" che va ad aggiungersi a quello nel torneo femminile fra le statunitensi Coco Vandeweghe (battuta la spagnola Muguruza in un'ora e 23 minuti con un 6-4, 6-0) e Venus Williams, che a 36 anni supera la russa Anastasia Pavlyuchenkova 6-4, 7-6 e diventa la terza atleta più anziana di sempre (dopo Billie Jean King, 39 anni, e Martina Navratilova, 38) ad accedere alla semifinale di uno Slam.