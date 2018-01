Australian Open, Federer in semifinale

Intramontabile Roger Federer. L'unico big rimasto in corsa per gli Australian Open è il 36enne svizzero, numero 2 al mondo: dopo la sconfitta di un malconcio Djokovic contro la rivelazione Chung e il ritiro di Nadal contro Cilic, Federer raggiunge le semifinali a Melbourne e incontrerà proprio il sudcoreano Hyeon Chung. Federer, campione in carica, ha battuto nei quarti il ceco Tomas Berdych in tre set 7-6, 6-3, 6-4. Per lui è la quattordicesima semifinale in 15 partecipazioni al torneo australiano; la sfida a Chung è invece una prima assoluta nella carriera.



Tra le donne tutto facile per la romena Simona Halep e la tedesca Angelique Kerber che hanno raggiuntole semifinali battendo rispettivamente la ceca Carolina Pliskova (6-3 6-2) e l'americana Madison Keys (6-1 6-2). Per la Halep, attualmente numero uno del mondo, sarà la quinta semifinale Slam della carriera, ma la prima in Australia. Vittoria senza problemi anche per la tedesca Kerber, ex numero uno del mondo che a Melbourne vinse nel 2016.