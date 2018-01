Australian Open, Federer in finale, Chung si ritira

Sarebbe stato decisamente più bello vederli sfidarsi al top, ma è probabile che non sarebbe andata molto diversamente. L'intramontabile Roger Federer fa fuori Chung conquista un'altra finale agli Australian Open, la settimana della sua carriera e domenica punterà al 20esimo Slam contro Cilic, che ha già battuto a Wimbledon l'anno scorso.



Il 21enne sudcoreano, rivelazione del torneo che aveva eliminato Cilic in tre set, ha abbandonato il campo per vesciche ai piedi quando l'incontro era sul punteggio di 6-1, 5-2 a favore del campione svizzero che a 36 anni ha confermato di vivere una seconda giovinezza. Netta la differenza con l'avversario che ha l'unico alibi dei problemi fisici.