Australian Open, Federer batte Nadal in cinque set

Roger Federer è tornato dopo quasi cinque anni di digiuno negli Slam: il tennista svizzero trionfa a 35 anni agli Australian Open di Melbourne battendo il rivale di sempre Rafa Nadal dopo quasi quattro ore di match. Re Roger ha vinto il suo diciottesimo trofeo del Grande Slam (il quinto Australian Open) in cinque set con il risultato di 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 diventando anche il tennista più anziano a vincere uno Slam nell'era Open.



Un match che resterà nella storia perché giocato dai due amici-rivali che, dopo aver segnato la storia di questo sport negli ultimi dieci anni rinverdendo rivalità epiche come Sampras-Agassi o McEnroe-Borg, si sono riaffacciati alla grande sulla scena internazionale dopo un periodo di appannamento dovuto anche a problemi fisici. Federer ha vinto grazie ai 20 ace (contro i 4 di Nadal) e ai 73 vincenti, quasi il doppio dei 35 dello spagnolo. La svolta decisiva nel quinto set quando lo svizzero è andato sul 4-1 per poi resistere al ritorno di Rafa, con un ultimo game incredibile nonostante le oltre tre ore e mezza di gioco.

FEDERER: "NON CI AVREI MAI CREDUTO"

Visibilmente emozionato, Roger Federer ha commentato così la sua vittoria: "Essere tornato a questi livelli è grande, non ci avrei mai creduto solo qualche mese fa. E sono contento anche per Rafa, mi andava bene pure perdere anzi avrei accettato pure un pareggio...". Poi i dovuti ringraziamenti: "Grazie al mio staff, tutti dicono sempre che lavorano duro ma io so quanto l'ho fatto negli ultimi tempi. Un bravo anche a chi ha seguito Nadal". Infine, una dichiarazione sul futuro: "Qui ho sempre trovato tifosi straordinari, sono quasi 20 anni che mi diverto a Melbourne. Speriamo di rivederci l'anno prossimo, se così non fosse sappiate che è stato fantastico".