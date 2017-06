Australian Open, Djokovic eliminato da Istomin in 5 set

E' crisi nera per il numero due del mondo Novak Djokovic e a certificarlo è arrivata la prima, clamorosa sorpresa degli Australian Open. Il serbo, ex numero uno del mondo e sei volte vincitore in carriera a Melbourne, è stato infatti eliminato al secondo turno dall'uzbeko Denis Istomin (numero 117 del mondo), che si è clamorosamente imposto in cinque set col punteggio di 7-6, 5-7, 2-6, 7-6, 6-4 dopo quasi cinque ore di gioco. La sconfitta di Nole ha un sapore storico: il serbo non perdeva al secondo turno di uno Slam dal 2008, quando a Wimbledon si arrese a Safin.



Altra sorpresa nel tabellone femminile, con la sconfitta di Agnieszka Radwanska: la numero 3 al mondo è uscita con un secco 0-2 per mano della croata Mirjana Lucic-Baroni. La tennista polacca ha commentato amara: "Ho potuto fare ben poco, lei ha spinto al massimo"

ERRANI OUT

Sara Errani fuori dagli Australian Open. L'azzurra è stata infatti costretta al ritiro al secondo turno dopo un'ora e sette minuti. La 29enne romagnola aveva perso 6-2 il primo set ed era 3-3 nel secondo contro Ekaterina Makarova, 28 anni, numero 34 Wta e 30 del tabellone, quando si è dovuta fermare per un problema muscolare alla gamba destra che già l'aveva condizionata nel turno precedente contro la giapponese Ozaki. Tutto ok per Serena Williams che batte 6-3, 6-4 la ceca Lucie Safarova.

FUORI ANCHE FOGNINI

Fabio Fognini è stato sconfitto in 5 set dal francese Paire (7-6, 4-6, 6-3, 3-6, 6-3), al termine di un match estremamente equilibrato in cui l'azzurro ha avuto la possibilità - nel quinto set - di recuperare il break. Ma non è riuscito a sfruttare l'occasione concessagli dall'avversario e si è arreso.