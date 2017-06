ATP Mosca, Fognini supera Ramos-Vinolas e accede alla semifinale

Fabio Fognini ha conquistato la semifinale degli ATP 250 di Mosca battendo lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 31 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-2, 6-2 in un match durato un'ora e 15 minuti. Pee Fognini si tratta dell'ottava vittoria in otto scontri diretti.



L'azzurro affronterà sabato Philipp Kohlschreiber (avanti 4-1 negli head to head, grazie al successo nell’ultimo precedente a Monaco, oltre all’unico andato in scena a Toronto nel 2012) che ha sconfitto in due set Thomaz Bellucci con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e sedici minuti di partita.