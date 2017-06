Atp Mosca, finale amara per Fognini: Carreno vince in tre set

Finale amara per Fabio Fognini quella della "VTB Kremlin Cup": il 29enne di Arma di Taggia, ha ceduto per 4-6 6-3 6-2, in un'ora e 55 minuti di partita, allo spagnolo Pablo Carreno Busta. Per il 25enne nato a Gijon è il secondo titolo nel circuito maggiore su quattro finali, tutte disputate in questa stagione, sfuma invece il quinto trofeo per Fognini che deve ancora rimandare l'appuntamento con il successo su una superficie diversa dalla terra rossa.