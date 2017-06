Atp Miami, Fognini batte Young e vola ai quarti di finale

Fabio Fognini si è qualificato ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro ha superato in due set (6-0 6-4) lo statunitense Donald Young. Fognini, n.40 Atp, affronterà ai quarti il giapponese Kei Nishikori, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, che ha sconfitto l'argentino Federico Delbonis, numero 57 Atp, 6-3, 4-6, 6-3.



Per il tennista ligure è la terza presenza tra i miglior otto in un '1000' dopo Montecarlo 2013 e Cincinnati 2014