Atp Acapulco, la caduta di Djokovic: eliminato ai quarti da Kyrgios!

Novak Djokovic nella polvere nei quarti di finale del torneo di Acapulco, in Messico. Nella notte italiana, l'ex n.1 del mondo è stato sorprendentemente eliminato dall'australiano Nick Kyrgios, numero 17 Atp e 6.a testa di serie, in due set 7-6(9) 7-5, in poco più di un'ora e tre quarti di gioco.



Domani il 21enne australiano giocherà la semifinale del torneo messicano contro lo statunitense Sam Querrey, che ha prevalso sul campione in carica, l'austriaco Dominic Thiem 6-1 7-5. Accede alle semifinali, invece, lo spagnolo Rafael Nadal, che ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka 7-6 6-3. Il maiorchino affronterà Marin Cilic, il quale ha avuto un giorno di riposo a causa del forfait di Steve Johnson.