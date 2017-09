Atletica, Tamberi si dà al basket: in campo con la Mens Sana Siena!

Nel suo invidiabile palmares ha una medaglia d'oro ai Mondiali indoor e una agli Europei di atletica, ma, oltre al salto in alto, Gianmarco Tamberi ha sempre avuto un'altra grande passione: la pallacanestro. Per spiegare quanto gli piaccia la palla a spicchi, Gimbo una volta in un'intervista raccontò: "Ho giocato anche il giorno prima di un campionato europeo, e mi è uscita una vescica su un piede. Sono riuscito comunque a vincere una medaglia, ma… Ho giocato a basket dai 4 ai 17 anni, poi mi sono dovuto staccare e anche per questo mi è rimasta la passione. Mi brucia dentro non aver potuto continuare. E se mi chiedessi di giocare il giorno prima della finale olimpica, difficilmente ti direi di no…".

Ora di giocare gliel'ha chiesto la Soundreef Mens Sana Siena, squadra della seconda serie nazionale ma con un glorioso recente passato, che ha aggregato Tamberi alla prima squadra per una serie allenamenti e per il test precampionato contro Pistoia (sabato alle 20.30). Questo il comunicato ufficiale del club: "La Soundreef Mens Sana Siena comunica di aver aggregato alla propria formazione l’atleta Gianmarco Tamberi, primatista italiano, campione mondiale indoor 2016 e campione europeo di salto in alto. Da sempre grandissimo appassionato di basket, Gianmarco ha accettato in maniera entusiasta l’invito della Soundreef Mens Sana Siena e si metterà a disposizione dell’allenatore Giulio Griccioli solo questa settimana a partire dall’allenamento di mercoledì 20, previsto per le ore 16:00, per poi esordire in maglia Soundreef Mens Sana nella partita amichevole contro The Flexx Pistoia prevista per sabato 23 settembre alle 20:30."