Atletica, Larissa show: la figlia di Fiona May campionessa nei 300hs

E' proprio il caso di dirlo: buon sangue non mente. Larissa Iapichino, figlia di Gianni (sei volte campione italiano dell'asta) e di Fiona May (due volte campionessa mondiale di salto in lungo) ha vinto la gara dei 300 ostacoli donne nei campionati italiani cadetti di atletica a Cles, in provincia di Trento.



La 14enne, sotto lo sguardo dei genitori, ha vinto con un grandissimo tempo, 44''25, migliorando il proprio personale e staccando di 76 centesimi Arianna Capobianco, seconda sul podio. Larissa ha poi festeggiato su Instagram: "Ancora non ci credo!".

Ancora non ci credo...campionessa italiana nei 300 ostacoli!! ph. consigliata da: @giada.de.martino Una foto pubblicata da Larissa Iapichino (@larissaiapichino) in data: 9 Ott 2016 alle ore 06:26 PDT