Atletica, gli ultimi 100 metri di Bolt in Giamaica

Il ritiro definitivo dalle gare avverrà ad agosto, dopo i Mondiali di atletica a Londra ma per Usain Bolt tanta emozione anche per l'ultimo appuntamento della sua carriera in Giamaica sui 100 metri. L'otto volte oro olimpico ha vinto il Racers Grand Prix di Kingston in rimonta con il tempo di 10''03 per poi fare un giro d'onore davanti a 30mila spettatori: "Una delle peggiori gare della mia carriera, non ero mai stato così nervoso. Volevo evitare di farmi male, ho fatto un po' di spettacolo per mostrare al pubblico quanto sono grato per il sostegno ricevuto negli anni".