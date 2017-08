Atletica, Bolt terzo negli ultimi 100 metri della carriera

Usain Bolt non ce l'ha fatta a vincere l'oro mondiale nell'ultima gara individuale della sua carriera, la finale dei 100 metri dei Mondiali di Londra. La leggenda giamaicana - 19 ori consecutivi (uno revocato) - si è piazzato terzo con 9"95, dietro al vincitore Justin Gatlin (9"92) e all'altro americano Coleman (9"94).



Queste le parole di Bolt: "Sono deluso, mi aspettavo di vincere ma sono partito ancora male, poi ci ho provato ma non sono andato come volevo. Se ho cambiato idea dopo questa sconfitta? No, ho deciso, mi ritiro e dico grazie a tutti. Sapevo dentro di me che se non fossi partito bene non avrei avuto la possibilità di rimanere attaccato agli altri. Ma ho capito subito di non aver fatto una buona partenza". Subito dopo la gara, Gatlin ha commentato così: "Mi sono subito reso conto di aver vinto. Usain è stato d'ispirazione per tutti noi in questi anni, e devo ringraziare lui se qui ho corso così bene".



Il "fulmine" giamaicano corre la finale più lenta in carriera confermando una forma non più perfetta e perde contro Gatlin, fischiato dal pubblico per le vicende passate di doping, che alla fine gli rende onore inginocchiandosi davanti a lui. Bolt, che chiuderà definitivamente sabato prossimo nella staffetta 4x100 metri, ha comunque centrato la 14.ma medaglia mondiale (11 ori) pur non vincendo la gara più amata per la seconda volta dopo la squalifica a Daegu 2011.