Aru torna in Italia, nel 2017 correrà il Giro

Un sorriso si fa largo nel volto di questo ragazzo di 26 anni. Fabio Aru ha appena annunciato che il 5 maggio, ad Alghero, ci sarà. Non per una gita da turista nella sua Sardegna, ma per vincere la centesima edizione del Giro d'Italia. "Mi sono lasciato alle spalle questo brutto 2016 nel quale riconosco di avere commesso molti sbagli. Adesso guardo con ottimismo al 2017, con il Giro numero 100 che sarà il mio primo obiettivo", ha rivelato il sardo.



La sua presenza era data già per quasi certa, mancava solo l'ufficialità. Dal preritiro di Montecatini, la punta dell'Astana ha dichiarato quindi che, dopo aver deluso al Tour, questa stagione lo vedrà tornare protagonista sulle strade del Belpaese. Un anno di novità anche per la corazzata kazaka. All'Hotel Croce di Malta, oltre alla new-entry Moreno Moser (in cerca della definitiva consacrazione), è stata presentata la sponsorship tecnica con Argon 18, l'azienda di biciclette con sede in Canada.



Il 2017 sarà il primo anno senza Nibali, passato alla Bahrain - Meriva. Proprio di Vincenzo ha voluto infine parlare Aru, che ha chiarito una volta per tutte il legame con l'ex-compagno di squadra. "Tra me e Vincenzo esiste un rapporto di stima reciproca e tutte le altre illazioni che sono state fatte non hanno senso. E' ovvio che ognuno di noi due ambisca ad avere il ruolo di capitano unico nelle grandi gare a tappe e quindi è altrettanto giusto che ognuno abbia scelto la strada migliore per garantirsi questo ruolo. Alla base del mio 2016 così negativo c'è stato principalmente il fatto che ho iniziato l'annata in netto ritardo di preparazione, forse risentivo ancora della stanchezza del 2015, quando ho veramente dato tutto per vincere la Vuelta".