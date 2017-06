Arti marziali, i Mondiali a Palermo finiscono... a botte

Sono sei i denunciati per la maxi-rissa scoppiata sabato durante i campionati mondiali di arti marziali al Palamangano di Palermo. Sono due palermitani, padre e figlio, e una coppia di inglese con i due figli.



Tutto è iniziato con uno scontro violento tra un atleta inglese e un altro concorrente trapanese. I due sono venuti alle mani e hanno colpito un giovane palermitano fuori dal ring, che stava assistendo all'incontro, procurandogli una ferita al braccio. Il padre del giovane ferito, che ha cercato di capire cosa fosse successo, sarebbe stato aggredito prima verbalmente poi fisicamente dalla famiglia inglese.



"I miei figli avevano vinto due titoli ed ero felice - dice il padre del giovane palermitano - Ha cercato solo di capire perché mio figlio fosse stato ferito al braccio. Siamo stati prima insultati, poi spintonati infine aggrediti. Alla fine siamo stati denunciati per rissa. E' intervenuta anche l'ambasciata inglese per avere notizie".