Aggredita da tre uomini: azzurra della boxe li manda tutti ko

Daiane Ferreira Da Silva, pugile 28enne di origine spagnola ma che vive a Pordenone ed è stata tesserata dalla Kombat Gym di Fiume Veneto, è diventata l'idolo delle donne sul web dopo aver messo al tappeto tre uomini che lo scorso venerdì notte hanno cercato di aggredirla.

Daiane, che ha dovuto rinunciare a partecipare alle Olimpiadi di Rio nella categoria mediomassimi per un infortunio a un legamento della mano, stava portando a spasso il proprio cane quando, raccontano le cronache locali, uno dei tre uomini ha tentato di afferrarla alle spalle, ma lei ha reagito con un pugno al mento e lo ha mandato ko. Il secondo degli aggressori, tutti sotto l'effetto dell'alcol, ha cercato di prenderla per un braccio ma ha ricevuto un gancio in faccia, mentre il terzo è stato atterrato con un montante al volto.

Un passante ha poi chiamato la polizia, che quando è arrivata ha trovato i tre uomini, tutti pakistani e sprovvisti di documenti, stesi a terra doloranti e li ha portati in caserma.