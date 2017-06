Addio al "re degli abissi": è morto Enzo Maiorca

E' morto a 85 anni il re degli abissi Enzo Maiorca, il sub siracusano recordman di immersioni. Il primo successo nel 1960 quando arrivò a -45 metri battendo il brasiliano Amerigo Santarelli. Epiche le sue sfide con il rivale di sempre Jaques Mayol, poi, nel 1976, il ritiro e il ritorno nel 1988 quando arrivò addirittura fino a -101 metri.



Terminata la carriera agonistica, si era dedicato alla salvaguardia dell'ambiente. La sua passione è stata sempre condivisa dalle sue figlie Patrizia e Rossana, quest'ultima appassionata di immersione e detentrice di record e morta nel 2005.



"In una di quelle giornate di sole in cui il mare del porto grande a Siracusa sembra immobile, ci ha lasciato un nostro grande concittadino. Grazie Enzo Maiorca, buon viaggio" ha commentato il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. "Un personaggio che ho conosciuto per la sua storia sportiva ma a me ha colpito l'uomo Maiorca, la sua sensibilità sui temi dell'ambiente. Un uomo come lui ci mancherà" ha detto il prefetto Armando Gradone.