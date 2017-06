"Sesso? Ci sono le miss del podio...": bufera al Tour de France

Neanche il tempo di cominciare (si parte sabato da Dusseldorf con una crono di 14 km) ed è già bufera al Tour de France. Tutta colpa di una battuta di cattivo gusto del corridore dell'Ag2r, Jan Bakelants, che nel rispondere a una domanda su quanto fosse dura non fare sesso per l'intera durata del Tour ha prima fatto riferimento alla possibilità di vedere film porno e poi ha aggiunto: "Ci sono anche le miss del podio". Non contento il 31enne belga ha rincarato la dose: "Cosa ho portato per passare il poco tempo disponibile al Tour? Una scatola di preservativi. Non si sa mai con le miss che ci sono in giro...”

Ovviamente la sue parole non sono passate inosservate e l’organizzazione ha preteso le scuse del corridore, come accaduto al Giro delle Fiandre 2013 con il "caso" Peter Sagan, quando lo slovacco toccò il sedere di una delle miss. Scuse prontamente arrivate, questa mattina, tramite il profilo Twitter di Bakelants: “Mi scuso con tutte le persone offese dalle mie parole in un’intervista umoristica. Le mie parole sono state inappropriate“.