"La Sharapova si è drogata, non è normale che possa giocare"

Un affondo che farà discutere. L'ex campione romeno Ilie Nastase, primo numero uno della classifica ATP, ha attaccato duramente Maria Sharapova, dopo che la russa ha eliminato al primo turno degli US Open la sua connazionale Simona Halep, attuale n.2 al mondo. "Non è normale che lascino giocare una che si è drogata (la Sharapova era stata sospesa due anni dopo essere stata trovata positiva al meldonium, sostanza proibita ndr). Anche Muguruza si è arrabbiata", ha detto Nastase, come riferito dall'agenzia Mediafax.



Nastase, oggi tecnico della nazionale femminile rumena, è stato squalificato fino al 2019, a causa del suo comportamento durante la semifinale di Fed Cup tra Romania e Gran Bretagna lo scorso aprile. In quell'occasione, il 71enne ex campione rumeno (nella sua carriera ha vinto due Slam, Us Open e Roland Garros) - insultò pesantemente Johanna Konta e l'arbitro, tanto da essere espulso. Tra l'altro, la Itf aveva già aperto un'inchiesta nei suoi confronti per alcune sue dichiarazioni improvvide sulla gravidanza di Serena Williams.