Zimbabwe, notte sul marciapiede in Tunisia

Una notte passata a dormire sul marciapiede. È quanto accaduto alla nazionale di rugby dello Zimbabwe a Tunisi, dove si era recata di ritorno dal Kenya per un'altra partita di Africa Gold Cup, il torneo che mette in palio un posto nella prossima Coppa del Mondo. "Sono stati trattati in modo terribile - ha detto l’ex ministro dello Sport dello Zimbabwe David Coltart -. Costretti a dormire per strada perché l’ospitalità offerta era disgustosa". Lunedì i giocatori sono stati bloccati in aeroporto per 6 ore perché le autorità avevano ritirato i loro passaporti chiedendo 600 euro di visto. Ma lo Zimbabwe quei soldi non li aveva. Ci ha pensato l'ex c.t. del Sudafrica, Peter de Villiers, a comprare panini e acqua per tutti.