Zanardi, i primi 50 anni di "Iron Man"

Se è assai arduo inquadrare Alex Zanardi all'interno di uno sport (ha provato Formula 1, CART, Indycar, Wtcc, Superturismo, Rally, Handbike più la maratona di New York), è anche più difficile definire l'uomo. Perché Alex ha saputo rialzarsi dopo il grave incidente del 2001 al Lausitzring che gli ha tolto le gambe, e non solo fisicamente grazie alle protesi. Il bolognese, 50 anni proprio oggi, non hai mai perso il sorriso, è tornato a gareggiare, ha ri-vinto con la maglia dell'Italia alle Paralimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016) ma soprattutto è diventato un esempio per chi ha dovuto affrontare un viaggio come il suo e chi ha sempre snobbato i non-normodotati. Auguri Alex, questi sono solo i primi 50 anni.