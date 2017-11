Altri Sport World Series, Houston nella storia: Dodgers ko 5-1 in gara 7

Gli Houston Astros vincono gara 7 a Los Angeles per 5-1 e chiudono una World Series storica per il record assoluto di fuoricampo, per l'andamento e per il risultato. È il primo titolo in 56 stagioni per gli Astros ed è un successo dedicato ad una città devastata dall'uragano che ha trovato la forza innamorandosi di una squadra fantastica. Houston completa nel modo migliore una stagione con oltre 100 vittorie 4 anni dopo averne perse 111. Un miracolo sportivo costruito in poco tempo, con un sistema basato su un grande attacco che farà scuola e sarà imitato da molti e con un gruppo di campioni come Altuve, Correa, Springer, e il rookie Bregman le garanzie per il futuro ci sono tutte.