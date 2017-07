Altri Sport Wimbledon, Muguruza sul trono: Venus Williams si arrende

Garbine Muguruza sul trono di Wimbledon dopo aver battuto in finale Venus Williams con il punteggio di 7-5 6-0. E' il secondo titolo del Grande Slam per la spagnola - finalista due anni fa proprio sull'erba londinese contro Serena Williams - dopo il Roland Garros dello scorso anno. Sfuma per la statunitense la possibilità di diventare la giocatrice più anziana ad aggiudicarsi uno Slam.