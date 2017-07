Altri Sport Wimbledon, che scommessa! 56mila euro sul trionfo di Federer

Quando si dice avere fiducia. George, inglese di 36 anni a capo di un’azienda, è un grande fan di Roger Federer e alla vigilia di Wimbledon ha scommesso ben 56mila euro sull’ottavo trionfo di Re Roger sull’erba dello Slam londinese: “Non scommetto spesso, ma quando lo faccio sono sicuro – ha detto l'uomo al Telegraph – Federer ha vinto i primi tornei più importanti dell’anno e la sua decisione di concentrarsi sui tornei sull’erba e cemento mi ha fatto capire che sarebbe andato fino in fondo a Wimbledon. Comunque, non ho dormito per settimane” ha confessato, George, che grazie alla vittoria dello svizzero su Cilic si è messo in tasca 184mila euro.