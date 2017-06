Altri Sport Vendée Globe, per Cleac'h trionfo da record

Armel Le Cleac'h ce l'ha fatta: dopo due secondi posti, ha conquistato l'edizione 2016-17 della Vendée Globe, la prestigiosa corsa intorno al mondo in solitaria, senza scalo, senza assistenza e in monoscocca che Premium Sport ha seguito in esclusiva. Il francese su Banque Populaire VIII ha chiuso il giro del mondo in 74 giorni (e 3 ore, 35 minuti, 46 secondi), battendo di quattro giorni il vecchio record, precedendo il britannico Alex Thomson sul bolide di Hugo Boss.