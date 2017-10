Altri Sport US Open, Sogno Stephens: elimina a sorpresa Venus Williams e va in finale

Parabola da tipico sogno americano quella di Sloane Stephens, che cinque mesi fa non poteva camminare dopo un’operazione al piede destro e a inizio 2017 stava addirittura per uscire dal ranking, mentre adesso vivrà da protagonista l'ultimo atto degli US Open. Precipitata a fine luglio al 957 posto, in poche settimane si è rialzata fino all'83: e con la vittoria in semifinale contro la più vecchia delle sorelle Williams, da poco diventata zia grazie a Serena, diventa la giocatrice con il ranking più basso dal 2010 a raggiungere l'atto conclusivo in un Major e la quarta fuori dalle teste di serie a farlo a Flushing Meadows. Un tennis apparentemente senza sforzo quello della Stephens, che aveva già battuto Venus nell’unico confronto diretto nel 2015 al Roland Garros. Niente terza finale stagionale di Slam per la 37enne Williams, capace di rimanere a lungo attaccata alla partita, vincendo 6-0 il secondo set dopo aver perso 6-1 il primo, ma poi rabbia agonistica a parte, messa sotto nel terzo dalla maggiore freschezza fisica della Stephens, impietosa nel rimontare due match point negli ultimi tre game. Stephens che nella finale tutta statunitense se la vedrà con Madison Keys, che con estrema facilità sbarra la strada a Coco Vandeweghe. Una prestazione ai limiti della perfezione, con pratica archiviata in appena 66 minuti, 6-1 6-2.