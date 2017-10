Altri Sport Us Open, Nadal in finale: fuori Del Potro

Tra Rafa Nadal e il suo terzo Us Open ora ci sono solo i 203 centimetri di Kevin Anderson, il sudafricano che per la prima volta mette la racchetta in una finale Major. Rafa, invece, pronto a prendersi il sedicesimo slam della carriera, piega Juan Martin Del Potro con una naturalezza quasi atavica, figlia - sì - delle fatiche dell'argentino - alle prese anche con i postumi di un'influenza - ma soprattutto frutto della rabbiosa reazione del numero uno del tennis mondiale. Nadal concede 4-6 il primo set a Delpo ma poi modifica strategie e traiettorie per mettere alle corde l'avversario. Rovesciata l'inerzia del match con cambi di direzione e gioco aggressivo, forzando l'errore di del potro, i successivi tre set sono diventati un monologo dello spagnolo - 6-0 6-3 6-2 - che non sembra poter temere l'exploit del gigante sudafricano Anderson, 31 anni e 32esimo del ranking, un debuttante assoluto ai piani alti del tennis, che si era già guadagnato l'ultimo atto a Flushing Meadows avendo battuto in quattro set lo spagnolo Carreno Busta.