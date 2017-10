Altri Sport US Open, Del Potro da favola: batte Federer e vola in semifinale

Non ci sarà agli US Open l'ennesima sfida fra Nadal e Federer, i due rivali storici che in questa stagione hanno restaurato il duopolio di una decina d'anni fa. Non sarebbe stata una finale, ma solo una semifinale, come il tabellone lasciava prevedere. Ma ai quarti i due fuoriclasse hanno imboccato strade diverse: Nadal infatti ha travolto il giovane Andrey Rublev, e continua la sua corsa da numero uno del mondo, mentre lo svizzero autore di una esaltante stagione deve accettare lo strapotere dell'argentino Del Potro che lo ha messo alle corde, costringendolo a fermarsi ai quarti di finale dopo una sfida lunga quasi tre ore (7-3, 3-6, 7-6, 6-4). La sconfitta di questa notte non toglie nulla allo straordinario ritorno di carriera di cui Federer si è reso protagonista a 36 anni suonati trionfando in due Slam su quattro nel 2017 (Australian Open e Wimbledon). Ora è il momento di Del Potro, il gigante argentino, dalla carriera discontinua anche a causa del grave infortunio al polso nel 2010, ma dal grande talento, che in semifinale troverà Nadal. Il sogno è di tornare a vincere un Torneo del Grande Slam dopo il successo del 2009 contro Federer.