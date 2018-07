Altri Sport Una nuova moda sportiva dagli Usa: alla scoperta del pop tennis

È l'ultima moda sportiva che arriva dall'America. Si chiama "pop tennis". Si tratta di una variazione del paddle, il gioco che fonde tennis e squash. In questo caso il campo da tennis di misure ridotte (7 metri per 6) non è circondato da pareti, si gioca con la classica "padella" e la palla da tennis è bucata (da qui il temine pop).