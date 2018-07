Altri Sport Tour de France, Froome litiga con un poliziotto

Disavventura per Chris Froome al termine della tappa odierna del Tour de France nella quale aveva perso un minuto dal compagno Geraint Thomas, maglia gialla: mentre scendeva con un addetto alla sicurezza del Team Sky dal Col du Portet per raggiungere il bus della squadra, il ciclista britannico è stato strattonato da un poliziotto che lo aveva scambiato per un tifoso e ne ha provocato una lieve caduta senza conseguenze. La scena è stata postata sui social e si vede Froome che protesta con il poliziotto.