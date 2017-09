Altri Sport Tennis, Us Open: Fognini chiede scusa

L'ennesima sfuriata in campo, decisamente sopra le righe, poi le scuse. Fabio Fognini saluta gli Us Open nel peggiore dei modi. Sconfitto 6-0 al quarto set nel derby con Travaglia, il tennista ligure durante la partita si è distinto in campo soprattutto per gli insulti all'arbitro e non certo per la qualità del suo tennis. Una brutta figura per Fabio, che poi ha deciso di correre ai ripari su Twitter. "Nonostante sia una testa calda (e se pur secondo me avendo avuto ragione nel più delle circostanze) HO SBAGLIATO - ha scritto l'azzurro -. Che poi alla fine dei conti è solo una partita di tennis..:". Scuse forse un po' troppo soft per quello che si è sentito e visto in campo, compresa la mancata stretta di mano all'arbitro Louise Engzell alla fine della partita.