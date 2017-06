Altri Sport Tennis, Maria Sharapova torna ma solo per beneficenza

Non è ancora maggio 2017, cioè quando scadrà la squalifica per doping, ma Maria Sharapova è di nuovo con la racchetta in mano. La tennista russa ha giocato per beneficenza al World Team Tennis Smash Hits, evento sostenuto dal cantante Elton John e dalla fondatrice della Wta Billie Jean King, che vede fra i protagonisti anche John McEnroe, Andy Roddick, Martina Navratilova, Mardy Fish, Mark Philippoussis e Liezel Huber.