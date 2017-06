Altri Sport Tennis, Maradona scatenato in tribuna festeggia la coppa Davis

Primo storico successo dell'Argentina che, battendo la Croazia 3-2, vince la coppa Davis. Nella finale sul sintetico di Zagabria, l'Albiceleste vince in rimonta: decisivo il punto conquistato da Federico Delbonis che ha battuto in tre set (6-3, 6-4, 6-2) Ivo Karlovic. In tribuna anche uno scatenato Diego Armando Maradona.