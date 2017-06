Altri Sport Tennis, il Re torna ad allenarsi: in 8mila per Federer a Perth

Roger Federer manca dai campi di tennis dallo scorso luglio. Poi un lungo stop per rimettersi dagli acciacchi dell'età. Ma il mito dello svizzero non conosce tempo e confini e così in 8mila sono accorsi alla Perth Arena per il primo allenamento del Re sul cemento australiano in vista della Hopman Cup, la tradizionale esibizione a squadre che apre la stagione tennistica. "Grazie a tutti", ha scritto su Twitter lo svizzero, che ha voluto che il suo allenamento fosse aperto al pubblico visto che la "King Roger mania" ha fatto letteralmente andare a ruba i biglietti per le sfide della prossima settimana.