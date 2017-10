Altri Sport Tennis, Fognini: "Mi scuso con chi si è sentito offeso"

"Voglio chiedere scusa di nuovo a tutti, non solo al giudice arbitro e al giudice di sedia. A tutti coloro che comunque si sono sentiti offesi, le donne in primis. Io non ho nulla contro di loro. Essere stato descritto parlando di sessismo o cose del genere... Non sono vere. Ho anche pianto. Sono sposato, ho una mamma, una sorella, ho sempre amato le donne e sempre rispettate. Mi dispiace". Così Fabio Fognini, in un'intervista riportata dall'Ansa, torna sul comportamento che gli è costato l'esclusione dagli Us open. "So che ho commesso un errore molto, molto grave - aggiunge il ligure - Mi è uscito dalla bocca, ho sbagliato e non succederà più. Sono disposto anche ad andare in una scuola per dire veramente quello che penso". "Le intemperanze sono un mio limite, lo riconosco, lavoro con un mental trainer. Eravamo sulla buona strada, poi questa sciocchezza che ho fatto non si spiega. Chi sbaglia paga", conclude Fognini.