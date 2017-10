Altri Sport Tennis, Boris Becker sommerso dai debiti: deve 61 milioni

La montagna di debiti sotto cui è sommerso Boris Becker è più grande di quanto si potesse immaginare: 54 milioni di sterline, pari a 61 milioni di euro. E’ questa la cifra complessiva richiesta da 14 creditori al vincitore di 6 titoli dello Slam secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung e il maggior creditore è l'uomo d'affari svizzero-tedesco Hans-Dieter Cleven, a cui Becker deve 37 milioni di euro. Secondo la Faz, il patrimonio personale dell’ex numero uno del mondo, che in carriera ha guadagnato oltre 25 milioni di dollari di soli premi, ammonterebbe ormai a poco più di 500.000 euro, ma non sono ancora state valutate le proprietà immobiliari e le partecipazioni azionarie. Le richieste "sono contestate dal nostro cliente e in parte non reggeranno alla disamina del tribunale" ha detto l'avvocato dell'ex tennista, anche lui un creditore di Becker.