Altri Sport Tennis, Bartoli rientra dopo quattro anni e mezzo

"Sono felice di annunciare il mio ritorno nel circuito WTA dal prossimo anno": con questo messaggio sui social, Marion Bartoli si fa il regalo più bello. Quattro anni e mezzo dopo il ritiro, la vincitrice di Wimbledon 2013 ritrova il sorriso dopo aver superato momenti difficilissimi: un ricovero in ospedale per un misterioso virus che le aveva creato scompensi alimentari facendola prima ingrassare molto per poi diventare magrissima ma ora va finalmente tutto bene. La francese, che lo scorso anno chiuse la maratona di New York in 5 ore e 40 minuti dando i primi segnali della voglia di nuovo agonismo, punta a (ri)debuttare a marzo al torneo di Miami.