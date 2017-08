Altri Sport Tennis, Atp Gstaad: Fognini vince e fa 'manita'

Fabio Fognini torna a vincere un torneo Atp. L'azzurro del tennis si è aggiudicato il titolo allo Swiss Open di Gstaad, dotato di un montepremi di 482.060 euro. Sui campi in terra rossa, Fognini, quarta testa di serie, ha battuto in due set (6-4 7-5), in poco più di un'ora e mezza di gioco, il tedesco Yannick Hanfmann, numero 170 del ranking mondiale, che era partito dalle qualificazioni. Per Fognini quello di Gstaad è il quinto titolo in carriera su 13 finali disputate.