Tanti auguri "His Airness": Michael Jordan compie 54 anni

Alla vigilia del weekend dell'All Star Game il basket mondiale celebra il numero uno di sempre: Michael Jeffrey Jordan. MJ compie 54 anni, bisognerebbe scrivere fiumi di parole per raccontarlo come uomo e come giocatore e quindi, per essere sintetici, ci affidiamo alla biografia che si trova sul sito della NBA: "Per acclamazione, Michael Jordan è il più grande giocatore di pallacanestro di tutti i tempi". Così, semplice e conciso, perchè i numeri comunque straordinari (6 volte campione NBA) non basterebbero mai a raccontare la grandezza di His Airness.