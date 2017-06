Altri Sport Sci, Tina Maze si ritira: a Maribor il suo ultimo slalom

"È il momento della mia ultima gara. Sulla mia pista, davanti alla gente che mi conosce sin da quando ero una bambina" aveva annunciato Tina Maze prima dello slalom sulla pista Pohorje di Maribor, in Slovenia. La sciatrice 33enne, probabilmente la più grande atleta slovena di sempre, è scesa per la sua 404esima e ultima gara di gigante in Coppa del mondo, mettendo così fine ad una carriera straordinaria. Sulle nevi di casa la Maze ha detto basta dopo oltre 18 anni, due ori olimpici nel 2014 in discesa libera e slalom gigante, 4 titoli mondiali, la coppa del mondo 2013 e ben 26 vittorie in cdm, oltre a tantissimi podi. Molto emozionante il momento della standing ovation che i tifosi le hanno dedicato.