Scherma, fiocco rosa in casa Montano: benvenuta Olympia

"Ciao Mondo, mi chiamo Olympia! Peso 4.1 kg, sto bene, mamma è stata forte e coraggiosa, babbo ci è stato vicino e non è nemmeno svenuto ! Sono tutti tanto contenti e mi dicono che sono la loro vittoria e la gioia più grande. Ci conosceremo presto!".

Con questo messaggio Aldo Montano ha annunciato l'arrivo della sua primogenita, la piccola Olympia. Scelta del nome non casuale, da 80anni il nome dei Montano è presente ai Giochi. Da Berlino 1936 con nonno Aldo a Rio con Aldo jr, in ben nove edizioni delle Olimpiadi c'era in pedana un Montano e in futuro la tradizione potrebbe continuare...